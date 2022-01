A comparação com Itália e o "gelado": a reação de Ranieri ao despedimento de Benítez

A carregar o vídeo ...

Rafael Benítez foi despedido este domingo do comando técnico do Everton após a sequência de maus resultados no emblema de Liverpool, que venceu apenas um dos últimso 13 jogos para a Premier League. Claudio Ranieri, treinador do Watford, foi questionado sobre a demissão de Benítez e respondeu de forma curiosa: "Se calhar aqui não estão habituados, mas em Itália mudam de treinador como quem vai comprar um gelado..." [Vídeo: Twitter]