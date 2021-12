A carregar o vídeo ...

Que final de corrida proporcionou o Grande Prémio de Abud Dhabi de Fórmula 1! Max Verstappen conquistou o seu primeiro título mundial após vencer no Circuito de Yas Marine, com uma ultrapassagem sobre Lewis Hamilton na última volta. O momento em que o holandês passou para a liderança do GP e conquistou o seu primeiro título visto do interior das boxes da Red Bull. [Vídeo: Fórmula 1]