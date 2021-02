A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição comentou este sábado o comunicado da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que vai apresentar uma participação ao Conselho de Disciplina contra o treinador do FC Porto no seguimento das críticas dirigidas à arbitragem de Fábio Veríssimo no duelo com o Belenenses SAD. E o técnico dos dragões respondeu 'sem papas na língua'...