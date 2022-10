Da coreografia dos adeptos às tochas acesas na bancada dos franceses: o ambiente antes do Sporting-Marselha

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Sporting prepararam uma coreografia para o momento em que as duas equipas entrassem em campo no jogo com o Marselha. Nessa altura foi também possível ver algumas tochas serem acesas na bancada dos adeptos do clube francês... depois de lhes terem interditado o estádio. Também houve alguns focos de luz e fumo na superior Norte, no primeiro anel, na zona onde agora está o DUXXI.