A correr contra o tempo: Cavani aumenta intensidade

Edinson Cavani continua sem clube, mas nos últimos dias tem feito questão de mostrar nas redes sociais que se mantém em forma, partilhando imagens dos treinos. Depois de ter mostrado trabalho de ginásio , esta quarta-feira o internacional uruguaio, cuja situação está a preocupar o selecionador Celso Otero , mostrou imagens de treinos intensos no relvado... com o prazo do mercado de transferência a chegar ao fim, Cavani corre também contra o tempo em busca de um clube.