A cotovelada demolidora que deixou o UFC de boca aberta

A carregar o vídeo ...

Taiyilake Nueraji ainda não está no UFC, mas depois do que fez este sábado... é bem provável que tenha já garantido o bilhete para a organização. Diante do sul-coreano Han Seul Kim, num combate integrado num torneio de captação chamado 'Road To The UFC', o lutador chinês mostrou toda a sua categoria, ao apagar o oponente com uma cotovelada perfeita. Nueraji tem a alcunha de Super Saiyan (em alusão à personagem de Dragon Ball) e fez bem jus à mesma!