Fenómeno polaco de 7 anos esteve a treinar na formação do Benfica: veja-o em ação ao serviço das águias

Chama-se Kacper Bywalec, tem apenas sete anos, mas apesar da sua idade precoce parece destinado a altos voos no futebol europeu. Os vídeos partilhados nas redes sociais, onde surge a fazer jogadas dignas de um futuro craque, deram-lhe o espaço mediático e, recentemente, esteve mesmo a fazer um treino com as escolas de formação do Benfica, como se pode ver neste vídeo. Toda a história AQUI