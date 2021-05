A crónica de Miguel Barbosa: «Adivinha-se um grande rali»

A carregar o vídeo ...

Estou de regresso às minhas crónicas aqui no Jornal Record para vos relatar ao longo dos próximos dias a minha presença no Vodafone Rally de Portugal onde vou ter a missão de pilotar o carro zero.



Vou ter ao meu lado o experiente Paulo Babo e estar aos comandos de um Citroen DS3 R5. Hoje véspera do rali começar efetivamente no plano desportivo realizou-se o Shakedown em Baltar.



A nossa missão é importante do ponto de vista da segurança da prova. É uma competição que reúne milhares de aficionados. Cabe-nos verificar o estado do percurso e o comportamento do público minutos do início da corrida, de forma a garantir a segurança de todos. Somos o último carro a passar antes do primeiro concorrente. É muito importante a colaboração do público para que tudo corra bem e que o sucesso do Vodafone Rally de Portugal continue a promover o desporto automóvel no nosso país.



O Vodafone Rally de Portugal é maior evento desportivo motorizado que se realiza em Portugal e que é também uma das provas mais emblemáticas do mundo pelo que foi com um grande orgulho que recebi o convite para cumprir esta importante tarefa.



Amanhã voltarei aqui para vos contar como foi o primeiro dia de prova.