A crónica de Miguel Barbosa: «Dakar começou hoje a sério com uma etapa demolidora»

Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, fez o resumo da primeira etapa do Rali Dakar'2023, que contou com 360 km. "Verdadeiro arranque do Dakar com uma etapa muito dura que já deixou de fora pilotos com ambições de triunfar. Destaques diversos na participação lusa como foi a passagem pelo comando do nosso companheiro de equipa David Megre que navega um piloto espanhol nos SSV T4 e para a excelente prestação de António Maio o sete vezes campeão nacional", frisou.