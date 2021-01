A crónica de Miguel Barbosa: «Navegação será uma vez mais a palavra chave neste Dakar»

A carregar o vídeo ...

A segunda etapa deste Dakar, com 457 km antevia-se muito longa e difícil, mas verificou-se ser mais rápida do que a organização previa.



Em Auto, Nasser Al-Attiyah venceu a etapa (que concluiu em 4h03m) e consegue recuperar o tempo perdido na especial de ontem. Setéphane Peterhansel termina o dia em segundo e lidera a corrida. Sainz termina a especial na terceira posição e é segundo à geral, a quem sucede Nasser Al-Attiyah, em terceiro da tabela classificativa geral.



O melhor português auto foi o co-piloto Filipe Palmeiro que acompanha Benediktas Vanagas, a figurar no 15º posto na especial de hoje. Ricardo Porém a fazer o 43º tempo entra assim nos 40 primeiros da classificação geral.



Mais uma vez foi complicado, sobretudo para as motas, abrir a pista que são os que demonstram sofrer mais oscilações neste sentido.



Reviravolta na classificação das motas, com Barreda Bort a ganhar a especial (conclui a etapa em 4h17m) e a dar nada mais nada menos do que 30 minutos a Toby Price, vencedor da etapa de ontem.



Bom dia para a Honda com Ricky Brabec a fazer 2º e a recuperar face ao dia de ontem. Em 3º ficou Pablo Quintanilla com a Husqvarna.



Nos SSV grande dia também para a dupla portuguesa Lourenço Rosa/Joaquim Dias a fazer o 12º tempo. Rodaram sempre perto da 10ª posição. Furaram perto do fim e perderam algum tempo, mas fizeram uma excelente etapa naquele que é o primeiro Dakar de ambos.



O vencedor foi o piloto saudita que faz a segunda participação no Dakar. Saleh Alsaif que registou o tempo total de 5h5min, cerca de uma hora mais lento que os carros. Farres Guell na segunda posição e Lopez Contardo na terceira.



A navegação será uma vez mais a palavra chave neste Dakar.