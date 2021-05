A crónica de Miguel Barbosa no Rali de Portugal: «Prova muito bem organizada e público a comportar-se de forma fantástica»

A carregar o vídeo ...

A crónica do segundo dia de Miguel Barbosa no Rali de Portugal:



"Segundo dia de Vodafone Rally de Portugal muito duro e com troços bastantes longos. Tal como no primeiro dia tivemos de acordar às 5h30 da manhã para a nossa missão de carro zero. Como os troços tinham uma quilometragem longa – Amarante por exemplo tinha 40 quilómetros de extensão – ainda estávamos a fazer o troço quando os primeiros saíram para a especial. Correu tudo bem, a prova está muito bem organizada e o público está a comportar-se de forma fantástica. Pena a especial citadina do Porto não ter público mas é sempre uma sensação especial disputar um troço dentro de uma grande cidade. Para além de Amarante, o rali teve dupla passagem pelos troços de Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto. Domingo o Vodafone Rally de Portugal finaliza a sua prova nos famosos troços de Fafe."