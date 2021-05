A crónica de Miguel Barbosa no Rali de Portugal: «Tem sido bastante animado e disputado»

A carregar o vídeo ...

A crónica do primeiro dia de Miguel Barbosa no Rali de Portugal:



Este primeiro dia de Vodafone Rally de Portugal foi muito intenso. Como nos cabe abrir a pista tivemos de acordar às 5h30 da manhã para fazer sete troços antes de chegar à pista de Lousada onde teve lugar a derradeira especial do dia.

Começámos com a passagem pelos troços e Lousã, Góis e Arganil a que se seguiu nova passagem por estes mesmo troços antes de irmos até Mortágua.

Apesar de todas as limitações há publico a ver a prova e que está com um comportamento exemplar.

Neste primeiro dia a prova termina para a competição nacional as prossegue ainda por mais dois dias para o campeonato do mundo.

Foi um dia sem incidentes para a nossa missão de carro zero e muito animada no plano desportivo.

A segunda etapa prossegue com troços mais longos que os de hoje e nós cá estaremos no final para relatar o nosso dia