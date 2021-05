A crónica de Miguel Barbosa no Rali de Portugal: «Um sucesso autêntico»

A carregar o vídeo ...

A crónica do balanço de Miguel Barbosa ao Rali de Portugal:



Terminou o Vodafone Rally de Portugal e tenho de dar os parabéns ao Automóvel Clube de Portugal que montou uma prova de excelência tanto no plano desportivo com na segurança relativamente ao Covid. Também o publico sujeito a inúmeras restrições teve um comportamento impecável e nem mesmo no mítico troço de Fafe onde se poderia temer algum descontrole felizmente nada disso aconteceu. Tudo ao melhor nível a provar porque razão o nosso Rally é o melhor do mundo. Desportivamente a prova teve ontem uma reviravolta com Ott Tanak a deixar a liderança para Elfyn Evans que viria a vencer.

Entre os portugueses bela prestação de Armindo Araújo. Da nossa parte tudo correu muito bem nesta missão de abrir a pista e posso dizer que fiquei encantado com o troço de Felgueiras que foi um autentico parque de diversões.