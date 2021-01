A crónica de Miguel Barbosa: os favoritos para o Dakar 2021

A carregar o vídeo ...

Na véspera de arranque do Dakar deixo-vos aqui a minha relação dos favoritos para a prova.



Nas motos onde Ricky Brabec venceu em 2020 vamos de novo assistir ao duelo Honda vs KTM.



Serão sete as equipas oficiais ( Honda, KTM, Husqvarna, Yamaha, Sherco, Hero e Gas Gas) numa corrida que terá 22 pilotos oficiais e 39 estreantes um número muito significativo e importante



Nos auto competição que teve Carlos Sainz como vencedor em 2020 vamos assistir a um duelo Mini vs Toyota com três pilotos em destaque. Para além de Carlos Sainz, Stephane Peterhansel, piloto com mais vitórias na prova e Nasser Al Attiyah. Serão 6 Mini X-Raid, 4 Toyota Gazoo e 6 Toyota Overdrive no topo dos favoritos



Entre os SSV destaque para o domínio que a Can-Am tem exercido num ano em que se regista e estreia oficial da Polaris



Na categoria Light Prototype que é uma novidade para 2020 destaque para a presença de Kris Meeke nos PH-Sport que terão os OT3 (USA Junior Team) e Sergei Karyakin como principais adversários



Nos Camiões onde Andrey Karginov venceu em 2020 a Kamaz continua favorita. Terá como adversários MAZ, Iveco, Praga, Renault, Tatra, Hino. Os pilotos de leste e holandeses dominam esta categoria



Nos Quad veremos quem poderá contrariar o domínio sul-americano. Ignacio Casale que venceu em 2020 e vai agora de camião)