A crónica de Miguel Barbosa: pronto para disputar a Baja Portalegre 500

A carregar o vídeo ...

Estamos de volta à Baja Portalegre 500, a mais mítica prova do Campeonato de Portugal de TT, a rainha das Bajas e por isso uma prova muito especial.

Estamos na liderança do Campeonato. Chegámos a Portalegre bastante motivados. Esta é uma competição sempre muito difícil e que muda muito consoante as condições climatéricas. Prevê-se muita chuva para estes dias. Muita lama, muita água, o que a acontecer torna a Baja ainda mais difícil para a mecânica e pilotos, em termos de condução e visibilidade. Hoje, ainda com bom tempo, fizemos um pequeno shakedown na área de Fronteira. Correu tudo bem. Ficaram concluídos pequenos ajustes de última hora e agora vamos efetuar a revisão final. Estamos aqui ao lado de dois carros da Overdrive: o do Ten Brinke que está à frente do Campeonato do Mundo e o do piloto espanhol Jesús González Calleja. Avizinha-se também uma prova bastante disputada, mas queremos querer continuar na liderança do Campeonato. O trabalho de casa está bem feito, é preciso atacar, vamos ver o que nos espera.