A crónica de Miguel Barbosa sobre a 11.ª etapa do Dakar'2023: «Dia muito feliz para os portugueses»

A carregar o vídeo ...

O comentário do piloto Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, sobre a 11.ª etapa do Dakar. "Na minha crónica de hoje quero destacar essencialmente o sucesso dos portugueses com as vitórias do Ricardo Porém nos SSV e do Mário Patrão na Classe Malle Moto, a que se junta ainda o 2º lugar do João Ferreira. Uma etapa quase toda ela nas dunas e que foi a primeira parte de uma muito exigente etapa maratona. De referir ainda a mudança de liderança tanto nas motos como nos SSV", disse o piloto.