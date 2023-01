A crónica de Miguel Barbosa sobre a 12.ª etapa do Dakar'2023: «Dunas e mais dunas»

A carregar o vídeo ...

O comentário do piloto Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, sobre a 45ª edição do Rally Dakar, a quarta que se disputa na Arábia Saudita. "A crónica do dia de hoje de referir uma etapa marcada por muitas dunas e a revelar-se complicada a passagem pelo Empty Quarter. De lamentar a desistência de Paulo Fiúza que acabou por ficar pelo caminho. João Ferreira não arrancou para etapa, depois do excelente 2º lugar que fez ontem, mas pode arrancar para o dia de amanhã", disse o piloto.