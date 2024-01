A crónica de Miguel Barbosa sobre a 3.ª etapa do Dakar'2024: «Organização quis fomentar o velho espírito de Dakar»

A carregar o vídeo ...

A organização do Dakar 2024 quis, claramente, fomentar o verdadeiro espírito do Dakar, com a entreajuda e união entre os concorrentes e, por isso, hoje vivemos a primeira parte da primeira etapa maratona onde os pilotos só contaram com 2 horas de assistência remota antes de se deslocarem para um bivouac reservado a pilotos. Saiba mais através da crónica de Miguel Barbosa.