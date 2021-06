A curiosa conversa de Griezmann com Mbappé no avião da seleção francesa sobre o Newcastle

A carregar o vídeo ...

Kylian Mbappé é um dos jogadores mais pretendidos neste mercado de verão e Antoine Griezmann resolveu brincar com o compatriota numa viagem de avião ao serviço da seleção francesa. O avançado do Barcelona, que parece estar a jogar 'Football Manager', ou algo parecido, no computador, diz a Mbappé: "Comprei-te para o Newcastle por 134 milhões". O avançado do PSG responde, com algum desdém: "Não faz calor por lá..." (Vídeo El Chiringuito/Twitter/FFF)