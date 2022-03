A curiosa frase de Abel para explicar o crescimento do Palmeiras: «A vaca não dá leite, tu é que tens de o tirar»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu esta quinta-feira no terreno do São Paulo (1-0) para o Campeonato Paulista, e no final da partida, questionado acerca do facto de a equipa ter vencido pela primeira vez no Morumbi desde 1997 para a competição, o técnico português falou no crescimento do verdão, no trabalho diário realizado com os jogadores e recorreu a uma frase de um... "filósofo brasileiro". (Vídeo: TV Palmeiras)