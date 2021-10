A curiosa reação de Ansu Fati ao ligar a moto de Marc Márquez

A carregar o vídeo ...

Ansu Fati fez uma visita surpresa ao circuito da Catalunha para ver Marc Márquez, de quem é amigo. O piloto da Honda convidou depois o jogador do Barcelona a ir à sua "oficina" para lhe mostrar a mota. O momento curioso foi quando Márquez, já com o jogador espanhol sentado no motociclo, pôs a mota a trabalhar. Fati ficou impressionado com o ruído produzido e até tapou os ouvidos. Vale a pena ver. [Vídeo: Youtube]