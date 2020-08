A carregar o vídeo ...

Uma hora após ser noticiado os dois casos positivos de Covid-19 no Atlético Madrid, sendo os dois jogadores, Thomas Partey colocou nas redes sociais um vídeo na rede social 'TikTok' onde aparece em sua casa a dançar uma das músicas do momento juntamente com um amigo. [Vídeo: Tiktok / Thomasteyepartey]