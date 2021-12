A carregar o vídeo ...

Num duelo pautado pelo equilíbrio, o Portimonense superiorizou-se ao Famalicão e avançou para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Depois de a equipa algarvia ter jogado grande parte do encontro com menos um jogador, Payam brilhou nos penáltis e defendeu dois remates de jogadores do Famalicão. Assim foi a festa do Portimonense.