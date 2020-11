A defesa do portista Alfredo Quintana que deixou a Europa de boca aberta

A carregar o vídeo ...

Alfredo Quintana assinou esta quarta-feira, diante do Paris SG, aquela que será certamente uma das melhores defesas da presente edição da Liga dos Campeões de andebol. Frente a uma das equipas mais fortes do Mundo - é campeã francesa há seis anos consecutivos -, o internacional português travou um contra-ataque com uma parada monumental, que deixou a Europa do andebol impressionada. Vale a pena ver!