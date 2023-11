A dura realidade da seleção cubana: jogador não troca camisola com russo porque... não tem outra

A carregar o vídeo ...

A seleção de Cuba perdeu esta segunda-feira com a congénere russa por 8-0, numa partida que mostrou bem a diferença entre as realidades e poderios de ambas as equipas. Mas houve ainda outro momento que o mostrou: sucedeu após o apito final, quando o cubano de origem suíça Fabian Gloor cumprimentou os russos Aleksandr Golovin e Anton Miranchuk e ficou com uma camisola russa. Ainda que não tenha havido pedido do outro lado, Gloor apressou-se a explicar que não podia dar a sua... porque não tinha outra.