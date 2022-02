A dúvida permanece: foi Messi que pediu para trocar a camisola com o ex-V. Guimarães?

A carregar o vídeo ...

O momento aconteceu no final do PSG-St. Étienne que os parisienses venceram por 3-1. Lionel Messi esteve em particular destaque com duas assistências para Kylian Mbappé. No final do encontro, o astro argentino ter-se-á virado para Falaye Sacko, adversário no sábado e antigo jogador do V. Guimarães, pedindo-lhe para trocarem a camisola. Uma ação incomum a envolver o atual Bola de Ouro já que os pedidos de camisola são tantas vezes recebidos e não o inverso.