A emoção de Rui Costa após o triunfo na 15.ª etapa da Vuelta: até Remco Evenepoel saudou o português

Foi de forma emotiva que Rui Costa celebrou a conquista da 15.ª etapa da Vuelta'2023 juntamente com um elemento da equipa Intermarché–Circus–Wanty. Depois, à passagem de vários ciclistas, grande parte deles foi saudando e felicitando o português, como Remco Evenepoel, vencedor da etapa de ontem, que hoje andou na fuga. Uma admiração de campeão do mundo para campeão do mundo...