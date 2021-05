A emoção dos pais de João Almeida à passagem do filho na etapa do Giro'2021

A carregar o vídeo ...

João Almeida foi uma das figuras da etapa 17 do Giro'2021, ao acabar no segundo lugar à frente de todos os candidatos à geral, isto num dia no qual voltou a contar com o apoio carregado de emoção dos seus pais. Aqui é possível ver-se o momento em que, já na derradeira subida, o ciclista da Deceuninck–Quick-Step passou pela sua claque, perante os gritos de incentivo.