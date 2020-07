A emocionante homenagem de Utah Jazz e Pelicans às vítimas do racismo no regresso da NBA

A carregar o vídeo ...

Os jogadores de Utah Jazz e New Orleans Pelicans prestaram, na madrugada desta quinta-feira, uma sentida homenagem às vítimas do racismo. Minutos antes do início do encontro que marcava o regresso da NBA após a pausa provocada pela pandemia de Covid-19, os jogadores de ambas as formações fizeram o habitual aquecimento com camisolas de cor preta, com o lema 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam, em inglês) e ajoelharam-se enquanto tocava o hino nacional dos Estados Unidos da América. [Vídeo: NBA]