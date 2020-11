A emotiva homenagem de Boca Juniors e Newell's a Maradona ao som de 'La mano de Dios'

A carregar o vídeo ...

Era um dos momentos mais aguardados do fim-de-semana. Boca Juniors e Newell's Old Boys medem forças este domingo na Taça que tem agora o nome de Diego Maradona. No centro do relvado do La Bombonera, os jogadores das duas equipas homenagearam El Pibe ao som da música 'La mano de Dios'. Recorde-se que Maradona representou os dois clubes, o Boca por duas vezes e o Newell's, por uma época, quando voltou à Argentina após a 'aventura' europeia. [Vídeo: Twitter]