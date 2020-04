A emotiva homenagem de um hospital a taxista que levava doentes sem cobrar

A carregar o vídeo ...

Um taxista espanhol que nos últimos meses transportou inúmeros pacientes de e para um hospital de Madrid sem cobrar o valor das viagens foi surpreendido e homenageado pelos profissionais que trabalham naquela unidade de saúde. Ao entrar no edifício, como em tantas outras ocasiões havia feito, o motorista foi ovacionado e recebeu um envelope com dinheiro, além de um resultado negativo a um teste à covid-19. "Ligámos para ele a dizer que tinha de fazer um transporte e foi muito emocionante. Ele não parou de chorar", afirmou um dos trabalhadores do hospital. [Vídeo: Twitter]