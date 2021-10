A emotiva reação de David Beckham ao ouvir pela primeira vez o relato do icónico livre frente à Grécia

A carregar o vídeo ...

Nesta quarta-feira, 6 de outubro, assinalam-se 20 anos desde o famoso golo de livre apontado por David Beckham frente à Grécia. À época, o tento do internacional inglês, marcado já ao cair do pano, carimbou o passaporte da seleção para o Mundial'2002. Duas décadas depois, de modo a marcar a data especial, o autor do golo decidiu ouvir pela primeira vez o relato daquele momento e a emoção é notória [Créditos:Instagram/DavidBeckham]