A emotiva reação de jovem adepto do Everton ao receber o prémio de adepto do ano

A carregar o vídeo ...

Lewis é um adepto do Everton com paralisia cerebral quadriplégica, muito conhecido no universo dos toffees não só pelas frequentes presenças no estádio, como pelos milhares de euros que tem vindo a angariar para ajudar outras pessoas, nomeadamente aquelas que não têm um lar. O jovem foi, esta sexta-feira, eleito adepto do ano do clube inglês pela "dedicação e esforço na ajuda ao próximo", e a sua reação ao receber o prémio emociona (Vídeo: TikTok Everton)