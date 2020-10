A enorme felicidade de Gustavo Assunção após renovar contrato: «Nem consigo falar direito»

A carregar o vídeo ...

Eis as imagens do momento em que Gustavo Assunção formalizou a renovação do seu contrato com o Famalicão até 2025. O médio, de 20 anos, recebeu diversos elogios por parte de Miguel Ribeiro, presidente da SAD, e acabou por admitir o sentimento de enorme felicidade por este voto de confiança do Famalicão. "É um momento de felicidade para mim, nem consigo falar direito", atirou o brasileiro, num depoimento com muitos sorrisos à mistura. [Vídeo: FC Famalicão]