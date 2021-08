O Benfica ficou reduzido a dez jogadores diante do Moreirense quando, ao minuto 56, Diogo Gonçalves viu cartão vermelho direto após uma entrada sobre Abdu Conté. Num primeiro momento o lateral das águias foi amarelado, mas o árbitro Vítor Ferreira foi consultar as imagens do VAR e optou por expulsar Diogo Gonçalves. [Vídeo: VSports]