Alfa Semedo arranca com o pé esquerdo na estreia pelo V. Guimarães na Liga Bwin 2021/22. O médio-defensivo contratado neste mercado de transferências ao Benfica foi expulso no jogo frente ao Estoril na sequência de uma entrada dura sobre Crespo, no decorrer da segunda parte da partida. [Vídeo: VSports]