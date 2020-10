A entrevista de Mourinho que deixou os ingleses bastante confusos

A carregar o vídeo ...

O Tottenham passou por dificuldades para levar de vencido na segunda-feira o Burnley, numa partida na qual acabou por valer o golo solitário de Son Heung-Min e que ficou também marcada por alguma dureza por parte dos adversários. Em especial por causa de um lance a envolver Toby Alderweireld e Ashley Barnes, do qual o defesa dos spurs saiu bem marcado (acabou o jogo com a cabeça ligada), que motivou duras críticas por parte dos spurs. Ora, ao invés do que se esperava, José Mourinho apareceu na flash interview e decidiu elogiar a atuação de Michael Oliver, algo que deixou a imprensa inglesa algo confusa. Terá sido sinceridade ou... ironia?