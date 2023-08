A época ainda mal começou e já está encontrado um forte candidato a golo mais caricato de 2023/24

A carregar o vídeo ...

A época 2023/24 arrancou há menos de um mês, mas dificilmente veremos, esta temporada, um golo mais caricato do que aquele que se viu aos 20 minutos do Veres-Rivne-Vorskla Poltava, da 4.ª jornada da 1.ª Liga ucraniana. Num pontapé de baliza a favor do Vorskla Poltava (que vencia por 2-0), os defesas e o guarda-redes andaram aos papéis e Stanislav Sharay, médio da formação da casa, aproveitou para marcar. A sorte do conjunto visitante é que este golo insólito não lhe custou os três pontos, visto que o 2-1 se manteve até final. [Vídeo: Youtube Vorskla]