A exibição convincente que colocou Amanda Nunes na história do UFC

A carregar o vídeo ...

A brasileira Amanda Nunes fez história esta madrugada no UFC 250 e solidificou-se como uma das maiores lutadoras de MMA à escala global, ao derrotar num autêntico passeio a canadiana Felicia Spencer. Com um triunfo convincente, a lutadora canarinha prolongou o seu registo positivo, com 20 vitórias e 4 derrotas, e mais importante de tudo conseguiu tornar-se na primeira lutadora da história a fazer duas defesas de título consecutivas em categorias diferentes.