Bruno Lage disse este domingo que está convicto que tem condições para continuar no Benfica. O treinador do Benfica falou da disponibibilidade dos jogadores e do caso particular de Zivkovic e terminou a conferência de antevisão do jogo com o Marítimo a retribuir o gesto de simpatia de Sérgio Conceição.