A explicação para João Palhinha estar disponível para jogar... no dia do jogo

O Sporting revelou em comunicado que o Tribunal Central Administrativo do Sul deu razão ao clube leonino no que diz respeito ao 'caso Palhinha". Uma decisão que suspende o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina ao médio leonino, que assim poderá ser utilizado no dérbi desta noite, caso Rúben Amorim assim o entenda. Sérgio Krithinas explicou o processo no programa 'Mercado', da CMTV.