A falta 'imaginária' no Al Nasr-Al Wahda que deixou Fábio Martins incrédulo

— Fábio Martins (@fabio11martins) December 17, 2021

Momento insólito no duelo da primeira mão dos quartos de final da Taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos, entre Al Nasr e o Al Wahda de Fábio Martins. Ao minuto 2 do encontro, o árbitro da partida assinalou uma falta inexistente de um avançado do Al Wahda sobre o defesa do Al Nasr, ação que deixou o português, antigo jogador do Sp. Braga, incrédulo nas redes sociais. O duelo acabaria por terminar com um empate sem golos (0-0).