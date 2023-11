A fazer lembrar Ibrahimovic: o golo acrobático de Onuachu que decidiu jogo na Turquia

A carregar o vídeo ...

Corria o minuto 85 quando Paul Onuachu decidiu levar os adeptos do Trabzonspor à loucura com um fantástico remate acrobático de... calcanhar. Quase de costas para a baliza, o avançado nigeriano respondeu com precisão e mestria a um cruzamento de Enis Destan e apontou o 2-1 final com uma finalização à Zlatan Ibrahimovic, com um gesto técnico que fez lembrar aquele golo de calcanhar do ex-avançado sueco ao Bastia nos tempos em que ainda jogava no PSG. De sublinhar que neste jogo o português Nélson Oliveira entrou e assistiu para o único golo do Konyaspor.