Gonçalo Ramos foi, esta terça-feira, o 'herói' da vitória de Portugal diante da Suíça nos 'oitavos' do Mundial (6-1) , ao apontar três golos e uma assistência. A família do avançado do Benfica assistiu ao jogo no bar do FC Ferreiras, em Albufeira, e não escondeu a emoção quando o jovem assinou o hat trick.