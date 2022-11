A carregar o vídeo ...

A Argentina conquistou este sábado o Mundial feminino de hóquei em patins, ao bater na final a tricampeã em título Espanha, por 3-0 , em San Juan. A seleção anfitriã - que até começou a festejar segundos antes do apito inicial - fez a festa no 'estádio' Aldo Cantoni. Já Portugal terminou no 3.º lugar, depois de bater Itália também por 3-0, e conquistou o bronze nesta competição.