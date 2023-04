A carregar o vídeo ...

As Sub-16 do Porto fizeram a festa após bateram o Algarve, por 51-37, e confirmarem a presença da Associação portuense nas quatro finais da Festa do Basquetebol. Este foi o último jogo no pavilhão municipal de Albufeira, antes do Imortal-V. Guimarães a contar para a 8.ª jornada do grupo B da 2.ª fase da Liga Betclic.