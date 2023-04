A carregar o vídeo ...

A 15.ª Festa do Basquetebol já arrancou em Albufeira, com a festa também a ser feita fora das quatro linhas. No exterior do pavilhão municipal da cidade, o palco principal do evento, é possível treinar os lançamentos com dois cestos em forma de insuflável, que têm centrado as atenções dos mais novos.