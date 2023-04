A carregar o vídeo ...

Dentro das quatros linhas é que se decidem as partidas, mas fora delas também há um 'jogo'. Record acompanhou as emoções dos bancos de suplentes, primeiro durante o Coimbra-Lisboa em Sub-16 masculinos e depois no Setúbal-Lisboa em Sub-16 femininos. Os dois jogos decorreram à mesma hora no pavilhão municipal de Albufeira, o único onde se disputam dois encontros ao mesmo tempo.