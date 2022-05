A carregar o vídeo ...

O Moreirense garantiu este sábado a ida ao playoff, mas mesmo tendo goleado o Vizela ainda teve de esperar uns minutos para o fim do Tondela-Boavista : a equipa de Sá Pinto juntou-se no relvado a aguardar o apito final do outro encontro e quando ele chegou... [Vídeo Record]