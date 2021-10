A carregar o vídeo ...

O Varzim surpreendeu ao eliminar o Marítimo da Taça de Portugal , após triunfar nos penáltis, depois do empate a dois no final do prolongamento, e soltou a festa nas bancadas. Ismael, guarda-redes dos varzinistas, foi muito abraçado no final do encontro, ele que defendeu um dos remates na marca dos 11 metros. [Vídeo: Twitter]